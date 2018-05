Olympiasieger Russland hat sich in seinem vorletzten Gruppenspiel bei der WM in Dänemark (LIVE im TV auf SPORT1) keine Blöße gegeben. Die Sbornaja besiegte die Slowakei ungefährdet mit 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) und festigte damit Tabellenplatz zwei in der Gruppe A. (Die Tabellen der Eishockey-WM)

Beim nie gefährdeten Erfolg der Russen sorgten Maxim Mamin (12.) und Nikita Gusew (17.) schon im ersten Drittel für eine komfortable Führung des Favoriten.

Die Slowaken fanden kaum Mittel, das russische Tor in Gefahr zu bringen. Das russische Team vergab einige Chancen und musste bis ins Schlussdrittel warten, um den Sieg endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Maxim Schalunow (59.) und Ilya Michejew (60.) beseitigten mit ihren Empty-Net-Goals letzte Zweifel am Erfolg der Russen und leisteten damit Schütznhilfe für die Schweiz, die in der Tabelle vor den Slowaken auf Rang vier bleibt, der für den Einzug ins Viertelfinale reichen würde. (Ergebnisse und Spielplan der Eishockey-WM)

Südkorea steigt wieder ab

Neuling Südkorea ist dagegen sofort wieder abgestiegen. Der Olympia-Gastgeber unterlag im letzten Vorrundenspiel Norwegen mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und bleibt in der Gruppe B ohne Punkt Tabellenletzter. Die Tore für Norwegen erzielten Tobias Lindström (14.), Thomas Valkae Olsen (47.) und Jonas Holös (51.).

Das mit sechs eingebürgerten Kanadiern verstärkte Team war in der Top-Division völlig überfordert: Es schoss in sieben Spielen nur vier Tore, verlor zweimal zweistellig und kassierte insgesamt 48 Gegentreffer. (Alle Infos zur Eishockey-WM)

Die Spiele im Stenogramm:

Russland - Slowakei 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Tore: 1:0 Mamin (11:10), 2:0 Gusew (16:50), 3:0 Schalunow (58:49), 4:0 Michejew (59:44)

Zuschauer: 7732

Strafminuten: Russland 6 - Slowakei 6

Südkorea - Norwegen 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tore: 0:1 Lindström (13:35), 0:2 Valkvae Olsen (46:55), 0:3 Holos (55:02)

Zuschauer: 3330

Strafminuten: Südkorea 12 - Norwegen 2