Leon Draisaitl passt, Yasin Ehliz schießt - Tor: In der Trainingshalle im Norden von Herning klappt das Zusammenspiel zwischen dem NHL-Star aus Edmonton und dem Olympia-Helden aus Nürnberg perfekt. Es soll auch das Erfolgsrezept sein, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Samstag (12.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in der WM-Arena gegen Lettland um ihre Minimalchance auf das Viertelfinale spielt.

Mit Draisaitl, dem 22 Jahre alten Ausnahmestürmer, der sich in Kanada schnell in der NHL-Elite etabliert hat, steht und fällt das deutsche Spiel. "Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, geben wir Leon die Scheibe", sagt Ehliz lachend und spricht damit Stärke und Schwäche des deutschen Teams bei der WM in Dänemark zugleich an.

Spielt Draisaitl, der hochbegabte Puckverteiler mit dem Blick für den genialen Pass, stark, hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) fast gegen jeden Gegner eine Chance. Verzettelt er sich in Einzelaktionen, weil seine Nebenleute nicht auf seine Ideen eingehen, verliert der Olympiazweite auch gegen die vermeintlich Kleinen. (Spielplan der Eishockey-WM 2018)

Nach Sieg gegen Südkorea: DEB-Team glaubt ans Viertelfinale

Draisaitl lobt Ehliz

In Ehliz hat Draisaitl einen Partner gefunden, der seine Vorlagen verwertet. "Er ist sehr schnell, sehr agil, gewinnt viele Scheiben, spielt hart - er ist das komplette Paket. Es macht sehr viel Spaß mit ihm", lobt der NHL-Star den 25-Jährigen, der sich in Herning mit drei Treffern in den ersten vier Spielen zum besten deutschen Torjäger entwickelt hat. (Spielplan der Eishockey-WM 2018)

Damit das Duo Draisaitl/Ehliz besser funktioniert, hat Bundestrainer Marco Sturm den Münchner Meisterstürmer Dominik Kahun dazugestellt - mit Erfolg. "Leon braucht Spieler, die Geschwindigkeit reinbringen", erklärt Bundestrainer Marco Sturm, "das pusht ihn nach vorne." Und Ehliz schwärmt: "Ich habe zwei extrem gute Spieler neben mir."

Nur ein Sieg hilft dem DEB-Team

Jetzt zählen nur noch Siege, und zwar nicht nur im folgenden Spiel gegen Lettland. Auch gegen die Mit-Favoriten Finnland am Samstag (20.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und Kanada am Dienstag (ab 16.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) muss die DEB-Auswahl dringend punkten, um doch noch als Gruppenvierter hinter den Großen Kanada, USA und Finnland weiterzukommen. (Tabellen der Eishockey-WM)

Im Tor setzt Sturm wieder auf Niklas Treutle, der sich in Herning überraschend zur Nummer eins gemausert hat. Der Nürnberger überzeugte beim 0:3 gegen die USA ebenso wie beim 6:1 gegen Südkorea. "Einen starken Torhüter braucht man", sagte Sturm, "den haben wir jetzt."

Auf die Berechnung aller Eventualitäten im Kampf um das Weiterkommen will sich Sturm erst gar nicht einlassen. "Es hat sich für mich persönlich wenig geändert. Wir gehen unseren Weg weiter, unsere nächste Station ist Lettland. Darauf ist unsere volle Konzentration ausgerichtet. Dieses Spiel wollen wir unbedingt gewinnen", sagte der 39-Jährige bei SPORT1.

"Für uns sind alle Spiele, die jetzt kommen, 'do-or-die'-Spiele, nachdem wir den Start ein bisschen verpatzt haben", sagte Patrick Hager bei SPORT1. Soll heißen: Es geht um alles oder nichts - gegen Lettland gewinnen und dann "schauen, was die Tabellensituation hergibt", so der Angreifer von Meister Red Bull München.