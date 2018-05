Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm kann im Auftaktspiel der WM am Freitag (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Gastgeber Dänemark doch NHL-Verteidiger Korbinian Holzer einsetzen. "Er darf spielen, wir haben uns bei der IIHF erkundigt", berichtete Sturm am Donnerstag nach dem Abschlusstraining in Herning. Der Weltverband hatte den Abwehrspieler der Anaheim Ducks nach dem WM-Viertelfinale 2016 gegen Russland (1:4) wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt. (Spielplan der Eishockey-WM 2018)

Die Sperre sei mit der WM im vergangenen Jahr in Köln abgelaufen, erklärte Sturm. Weil Holzer bei der Heim-WM nicht zum Team gehört hatte, war der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zunächst davon ausgegangen, dass er jetzt gegen Dänemark pausieren müsse.

