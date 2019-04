Stanley-Cup-Sieger Alexander Owetschkin verstärkt die russische Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai).

Nach dem frühen Aus mit den Washington Capitals in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL soll der Stürmer am Dienstag im Trainingslager in Nowogorsk eintreffen. Auch sein Klubkollege Jewgeni Kusnetsow wird erwartet.

Owetschkin und Kusnetsow waren mit den Capitals in der ersten Play-off-Runde an den Carolina Hurricanes gescheitert (3:4). Owetschkin, im Vorjahr erstmals NHL-Champion, spielt um seine dritte WM-Goldmedaille.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE