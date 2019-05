Mitfavorit Kanada ist mit einer Niederlage in die Eishockey-WM in der Slowakei (täglich LIVE im TV auf SPORT1) gestartet.

Der 26-malige Weltmeister unterlag in seinem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A in Kosice 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) gegen Finnland. Rekordchampion und Olympiasieger Russland um Superstar Alexander Ovechkin hatte dagegen beim 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) gegen Norwegen in der Gruppe B in Bratislava keine Probleme. (Spielplan der Eishockey-WM)

Kanada geriet durch das finnische Ausnahmetalent Kaapo Kakko früh in Rückstand (7.). Jonathan Marchessault glich nur 61 Sekunden später aus (8.). Doch Arttu Illomäki (43.) und erneut Kakko (60.) sicherten den Finnen, die mit nur zwei NHL-Profis antraten, den Auftaktsieg. Kurz vor dem entscheidenden Gegentor hatte Kanada die Großchance zum 2:2, im Gegenzug traf das Eishockey-Juwel ins leere Tor zum 3:1. (Tabellen der Eishockey-WM)

Russisches Team gespickt mit Topstars

Yevgeni Dadonov (9. und 30.), Artyom Anisimov (15.), Nikita Kucherov (29.) und Nikita Gusev (42.) erzielten die Tore für die Russen. Die Sbornaja, die vom früheren DEL-Profi Ilya Vorobyov trainiert wird, ist mit Torjäger Ovechkin, NHL-Scorerkönig Kucherov und weiteren Stars wie Evgeni Malkin und Yevgeny Kuznetsov hochkarätig besetzt und Goldfavorit Nummer eins. Für Norwegen trafen Thomas Valkae Olsen (57.) und Jonas Holös (58.).

Die deutsche Mannschaft startet am Samstag gegen Aufsteiger Großbritannien (Eishockey-WM: Deutschland - Großbritannien, ab 16.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ins Turnier.