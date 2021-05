Die deutsche Eishockey-Mannschaft begeistert bei der WM in Riga!

Durch den 3:1-Sieg gegen Weltmeister Kanada hat das DEB-Team erstmals seit 1996 wieder gegen das Mutterland des Eishockey gewonnen. Vorausgegangen waren Erfolge über Italien (9:4) und Norwegen (5:1). (Eishockey-WM: Deutschland - Kasachstan, Mittwoch ab 15 Uhr LIVE im TV und Stream)

Die Zeichen stehen also denkbar gut, dass diese WM zu einem deutschen Turnier werden könnte; in einem Maße wie schon seit Jahren nicht mehr. "Wir müssen sehr zufrieden sein", sagte Bundestrainer Toni Söderholm bei SPORT1. "Wir haben so viele Punkte geholt wie möglich."

NHL-Spieler Kahun verstärkt deutsches Team

Und es gibt weitere gute Neuigkeiten: Durch das Ausscheiden der Edmonton Oilers aus den NHL-Playoffs ist es geglückt, Dominik Kahun als Verstärkung zu gewinnen. Der 25-Jährige, der in der NHL-Hauptrunde neun Tore und sechs Assists für Edmonton beisteuerte, flog bereits am Dienstag nach Lettland, um zur deutschen Mannschaft zu stoßen.

In Riga muss er sich zunächst für drei Tage in Einzel-Quarantäne begeben. Sofern täglich negative Tests vorgelegt werden, könnte der Center am sechsten Tag nach seiner Ankunft das erste Spiel für Deutschland bestreiten - womöglich reicht es bereits zu einem Einsatz gegen Lettland am 1. Juni.

"Dominik hat signalisiert, dass er unbedingt zur WM kommen möchte", erklärte Nationalcoach Toni Söderholm. "Mit seiner Schnelligkeit, seinen technischen Fähigkeiten und der NHL-Erfahrung kann er unserem Spiel noch einmal ein besonderes Element geben. Dass er so schnell ins Flugzeug steigen kann, war der ausschlaggebende Grund."

Draisaitl reist nicht zur Eishockey-WM

Leon Draisaitl, der zweite deutsche Profi von den Oilers und - laut SPORT1-Experte Rick Goldmann - "beste deutsche Spieler aller Zeiten", wird indes nicht den Weg nach Riga antreten, obwohl selbst der Bundestrainer die Hoffnungen am Dienstag durch einige Aussagen genährt hatte.

"Bei Leon waren die Umstände anders und eine Abreise nicht sofort möglich", ließ Söderholm dann aber doch in einer offiziellen DEB-Mitteilung verlauten. "Daher haben wir miteinander beschlossen, dass er nicht nach Lettland reist. Er hat sich für unser Interesse bedankt und wünscht der Mannschaft ganz viel Erfolg."

DEB-Team kann Viertelfinal-Einzug perfekt machen

Doch auch ohne Draisaitl glänzte das deutsche Team bisher. Nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen kann Deutschland als Tabellenführer aus der Gruppe B bereits am Mittwoch gegen Aufsteiger Kasachstan den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

"Es ist eine kompakte Mannschaft und sie haben starke Ergebnisse erzielt", hatte Söderholm bei SPORT1 über Kasachstan gesagt. "Das hat ihnen viel Selbstbewusstsein gegeben. Wir müssen mental stark sein und uns vorbereiten. Wir haben aus dem Spiel gegen Kanada viel Positives mitgenommen."

In der Vorrunde trifft Deutschland außerdem noch auf Finnland, die USA und Gastgeber Lettland. Sollte Deutschland auch in diesen Spielen erfolgreich sein und die Letten (Platz zwei) sowie Finnen (Platz drei) auf Abstand halten, würde das DEB-Team als Gruppenerster ins Viertelfinale einziehen.

Dänemark möglicher DEB-Gegner

Der Erstplatzierter der Gruppe B trifft in der Runde der letzten acht auf den Viertplatzierten der Gruppe A. Aktuell wäre das Dänemark, in den kommenden vier Spielen kann allerdings noch viel passieren, daher ist es noch zu früh über den Gegner zu spekulieren.

Söderholm traut seiner Mannschaft indes alles zu.

"Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft", erklärte der Finne bei SPORT1. "Die Siege geben unserem Selbstbewusstsein einen Push. Alle fühlen sich sehr wohl, auch die Jungen, die wir in die Mannschaft integriert haben. Alle wissen, dass sie ein Teil der Mannschaft sind."

Alle - dazu zählt nun auch Kahun, der alles dafür tun wird, den Weltmeister-Traum weiter leben zu lassen.

Deutschlands WM-Fahrplan:

Vorrunde:

21. Mai, 15.15 Uhr Deutschland - Italien 9:4

22. Mai, 11.15 Uhr Norwegen - Deutschland 1:5

24. Mai, 19.15 Uhr Deutschland - Kanada 3:1

26. Mai, 15.15 Uhr Kasachstan - Deutschland

29. Mai, 19.15 Uhr Deutschland - Finnland

31. Mai, 15.15 Uhr USA - Deutschland

1. Juni, 19.15 Uhr Deutschland - Lettland

Viertelfinale:

3. Juni, 15.15 Uhr 1. Gruppe A - 4. Gruppe B

3. Juni, 15.15 Uhr 2. Gruppe B - 3. Gruppe A

3. Juni, 19.15 Uhr 1. Gruppe B - 4. Gruppe A

3. Juni, 19.15 Uhr 2. Gruppe A - 3. Gruppe B

Halbfinale:

5. Juni, 13.15 Uhr Gewinner Viertelfinale - Gewinner Viertelfinale

5. Juni, 17.15 Uhr Gewinner Viertelfinale - Gewinner Viertelfinale

Spiel um Platz drei:

6. Juni, 14.15 Uhr

Finale:

6. Juni, 19.15 Uhr