Eine Million US-Dollar. Das ist das Preisgeld, das in der Rocket League Championship Series ausgespielt wird.

Teams aus aller Welt messen sich in dem belieben "Autofußball"-Spiel miteinander, um am Ende den echten Rocket League-Champion zu küren. Hierzu zählt ab sofort auch mousesports.

Die eSports-Organisation gehört zu den bekanntesten und ältesten Teams der Welt, mit mehreren Rostern in den unterschiedlichsten Games. Gerade in Counter-Strike haben die Mäuse eine lange Historie.

Mit dem RL-Team, bestehend aus Alex "Alex161" Ernst, Kevin "Skyline" Carvalho und Maik "Tigreee" Hoffmann setzten sich die Spieler kein geringeres Ziel, als den Gewinn der Weltmeisterschaft. Die Gamer konnten sich im Zuge der Rocket League Rival Series Season 5 für die Champion Ship Series Promotion Playoffs qualifizieren und diese gewinnen.

Eine gute Team-Synergie

Die Spieler von mousesports sehen sich durchaus der Aufgabe gewachsen, wie Spieler Skyline in der offiziellen Pressemitteilung verkündet: "Ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Synergie in unserem Team und speziell unsere Mentalität ist ziemlich stark. Für Season 6 planen wir uns für die Championship Series zu etablieren und zu schauen, wie weit wir kommen."

Neben mousesports treten weitere große und namhafte Teams in Rocket League an. Unter anderem hat der bekannte Fußballklub Paris Saint-Germain über eine eigene und durchaus erfolgreiche Rocket-League-Abteilung. So konnte das französische Team im laufenden Jahr bereits das Finale der DreamHack Leipzig für sich entscheiden.

Auch bekannte eSports-Organisationen wie Fnatic, G2 Esports, Cloud 9 oder Evil Geniuses schicken eigene Rocket-League-Teams ins Rennen.

