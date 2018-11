eSports: "Red Bull the Pit" mit Street Fighter V am 15. November eSports-Event im Herzen von Köln / Lesedauer: 2 Minuten

Die besten Fighter Deutschlands treffen sich in Köln © Red Bull

Mit "Red Bull the Pit" findet eines der beliebtesten Beat'-em-up-Events in Köln Start. Pros und Amateure messen sich am 15. November in Street Figher V.