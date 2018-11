Zwei traditionsreiche eSports-Organisationen trumpfen auf der Hi-Rez Expo im Rahmen der DreamHack Atlanta groß auf.

In Smite ist es das NA-Team von Splyce, das sich in einem spannenden Finale über die komplette Distanz von fünf Matches mit 3:2 durchsetzt. Team Rival konnte dabei lange Gegenwehr leisten, musste dann aber doch im letzten Duell aufstecken.

Damit sichert sich das Team um den Youngster und Finals-MVP Brooks "Cyno" Mattey dem Löwenanteil des eine Million Dollar schweren Preispools der Smite World Championsship 2019.

NA-Triumph in Paladins

Auch im zweiten großen eSports-Titel von Hi-Rez war es ein Team aus Nordamerika, das groß aufspielte. In Paladins wurden insgesamt 300.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Der glückliche Sieger war am Ende Team EnVy. Mit einem 4:2-Erfolg spielten sich die Mannen um Sean "rockmonkey" Boswell gegen den Favoriten Na'Vi in einen Rausch.

Erstmals wurden die Weltmeisterschaften in Smite und Paladins nicht im Corbs Center ausgespielt. Spielort war diesmal das Georgio World Congress Center und die Turniere fanden im Rahmen der DreamHack Atlanta statt.

Neben den Hi-Rez-Games gab es Turniere in Counter-Strike, Halo, Hearthstone und diversen Fighting Games wie Brawlhalla. In CS:GO siegte das neuformierte französische Team Vitality rund um die Altstars NBK, Happy und RPK.