Mit eSPORTS1 plant SPORT1 im deutschsprachigen Raum den ersten 24/7 TV-Sender rund um den virtuellen Sport. Nahezu alle großen Spieletitel sind mit im Portfolio.

Neben den bekannten Experten aus dem deutschen eSports-Umfeld sucht SPORT1 für das On-Air-Team von eSPORTS1 nun neue Talente am Mikrofon. Bewerbt euch jetzt, um Teil dieses einzigartigen Projekts im linearen TV zu werden! Es warten Jobs als Kommentator/-in und Moderator/-in für eSPORTS1. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 11. Januar 2019.

Deine Stimme für Dota, League of Legends, CS:GO und Co.

Zusammen mit dem Hamburger Start-Up commentaro bietet SPORT1 Kommentatoren-Talenten die Möglichkeit, ausgewählte Spielszenen in einem Expertenspiel zu kommentieren. Sind Play-by-Plays von Teamfights in LoL, Dota oder Heroes of the Storm für dich kein Problem? Einen turbulenten B-Rush castest du ganz einfach und verständlich weg? Oder ist Overwatch deine Leidenschaft und jeder Push wird mit deinem Kommentar zum Ereignis?

Dann melde dich ganz einfach bei commentaro an, suche dir eine Spielszene aus deinem Game aus und kommentiere drauf los. Mit ein bisschen Glück wählt dich die eSports-Jury von SPORT1 für den engeren Kandidatenkreis aus und lädt dich zu einem Vor-Ort-Casting nach Ismaning ein.

Hier geht's zur Webseite von commentaro

Natürlich kannst du deinen selbstvertonten Spielclip mit deiner Lieblingsszene auch über das SPORT1 Formular unten einreichen. Schreibe dabei in den Text "Kommentator".

Oder vor die Kamera?

Doch nicht nur in der Tonkabine am Mikro haben neue eSports-Talente eine Chance.

Zeig uns, warum du der perfekte eSports-Moderator oder die geborene eSports-Moderatorin bist, dich bestens in der Szene auskennst und auch vor der Kamera souverän wirkst. Erstelle dafür ein kurzes Video zwischen zwei und drei Minuten, in dem du die Zuschauer zum eSports-Magazin "Inside eSports" begrüßt und moderativ drei aktuelle Themen aus dem eSports-Umfeld aufgreifst.

Bewirb dich jetzt und werde Teil des On-Air-Teams von eSPORTS1.

Datenschutzbestimmungen für Kandidaten und Bewerber