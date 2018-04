Mehrere Wochen lang haben sich die besten deutschen Teams und Spieler in der ESL Meisterschaft gegenseitig beharkt. Nun finden am 07. April im Castello, Düsseldorf die Playoffs zu League of Legends und FIFA 18 statt.

League of Legends Halbfinale - EURONICS Gaming gg. BIG Match #1

Das erste Spiel des Tages wird von den Team EURONICS Gaming und Big ausgetragen. Beide eSports-Organisationen haben die Saison über die Liga dominiert. Während EURONICS am Ende auf dem ersten Platz landete, sicherte sich BIG als Viertplatzierter das Ticket fürs Halbfinale.

Im ersten Spiel setzte sich das Team wie folgt zusammen:

BIG: Gnar (Toplane), Olaf (Jungle), Orianna (Midlane), Sivir (AD Carry, Botlane) und Braum (Support, Botlane)

EURONICS Gaming: Cho'Gath (Toplane), Skarner (Jungle), Syndra (Midlane), Jinx (AD Carry, Botlane) und Taric (Support, Botlane)

Obwohl EURONICS als klarer Favorit in das Halbfinale startete, zerpflückte BIG den Tabellenführer zunächst regelrecht in der Luft. Bereits in den ersten Minuten gelang es deren Jungler Olaf nicht nur das "First Blood" zu erzielen, sprich den ersten Kill des Spiels, sondern erwischte direkt im Anschluss einen zweiten Gegenspieler. Fortan behielt das vormals als Black Lion bekannte League of Legends-Team die Kontrolle und gewann Schlussendlich am Ende nach einem gewonnen Team-Fight am Baron mit 16:4-Kills.

Daten & Fakten

Streamstart ist auf YouTube und Facebook am 07.04.2018 um 09:45 auf allen SPORT1-Plattformen. Das FIFA-Finale wird zudem ab 20:30 im Free-TV auf SPORT1 übertragen.

League of Legends:

Halbfinale #1: EURONICS Gaming gg. BIG

Halbfinale #2: SPGeSports vs Mysterious Monkeys

FIFA 18:

Halbfinale #1: TheStrxngeR gg. Cihan

Halbfinale #2: Eisvogel7 gg. TimoX

Alle Infos im Überblick

In League of Legends spielen die Teams EURONICS Gaming gegen BIG (formals bekannt als Black Lion) sowie SPGeSports gegen Mysterious Monkeys. Bei FIFA geht es nicht weniger spannend zu. Cihan Yasarlar fordert VBL-Champ Tim "TheStrxngeR" Katnawatos und Timo "TimoX" Siep trifft auf Phillipp "Eisvogel7" Schermer.