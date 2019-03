Philadelphia Fusion erhält erste eSports-Arena in den USA

In Philadelphia soll bis Anfang 2021 die erste reine eSports-Arena der westlichen Hemisphäre entstehen. Die 50 Millionen US-Dollar teure Arena soll Sitzplätze für 3.500 Fans bieten und neben E-Sport-Veranstaltungen auch für Konzerte genutzt werden.

Dies verspricht Bauherr Comcast Spectacor , denen neben dem NHL-Team Philadelphia Flyers auch der Overwatch-League-Teilnehmer Philadelphia Fusion gehört. Teilnehmer der Overwatch League sollen nämlich, wie eigentlich schon zu Ligastart geplant, ab 2020 in ihrer jeweiligen Stadt ansässig sein und dort vor heimischem Publikum antreten. Alles so, wie man es auch aus anderen professionellen Sportligen wie der Bundesliga kennt.

Bisher ist die Overwatch League in einem Studio in Burbank, Kalifornien beheimatet. Dort treten alle Teams aktuell vor bis zu 450 Zuschauern vor Ort an. Ob sich eine Arena mit 3.500 Plätzen also für ein einfaches Ligaspiel füllen lässt, wird sich erst noch zeigen. Bis zur Eröffnung im Frühjahr 2021 kann im und um den eSports noch vieles geschehen.

Autor: Alexander Hugo