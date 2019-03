Top-Favorit Werder Bremen ist der erste Meister der VBL Club Championship. Den eSportlern des Verfolgers VfB Stuttgart reichte am Mittwoch auch der 6:3 (0:1, 2:1, 3:1)-Erfolg gegen Hertha BSC nicht, um den Triumph von Werders Michael "Megabit" Bittner und Mohammed "MoAuba" Harkous in der Premierensaison der FIFA-19-Klubmeisterschaft zu verhindern, die spielfrei hatten.

Werder war am Montag in der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags gegen Schalke 04 nicht über ein 4:4 (2:4, 2:2, 1:0) hinausgekommen und hatte es damit verpasst, aus eigener Kraft den vorzeitigen Titelgewinn klarzumachen.

Einzelspieler-Titel im Mai ausgespielt

Die Debütsaison der VBL Club Championship geht über 21 Spieltage. Die sechs besten von insgesamt 22 Teams qualifizieren sich direkt für das Einzel-Finale im Mai, in dem der Deutsche Meister als Einzelspieler-Titel ausgespielt wird.

Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis 16 müssen am 23. und 24. März in Dortmund in die Play-offs. Jede Partie besteht aus je einem Einzel auf der PlayStation und Xbox sowie einem Doppel. Für jeden Sieg gibt es drei, für jedes Remis einen Punkt in der Tabelle.