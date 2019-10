Die Call of Duty League ist eine globale und stadtbasierte Sportliga bestehend aus 12 professionellen Teams.

"Clayster"

Als Erstes wurde der "King of hype" James "Clayster" Eubanks als Teammitglied vorgestellt. Der 27-Jährige wurde bereits zweimal Weltmeister in den Jahren 2015 mit Denial Esports und 2019 mit eUnited. Er bringt bereits viel Erfahrung im professionellen Call of Duty mit und wird eine wichtige Stütze und Führungspersönlichkeit für das sonst sehr junge Team sein.

"Shotzzy"

Der erst 18-Jährige und ehemaliger Halo-Profi Anthony "Shotzzy" Cuevos-Castro aus den USA folgt "Clayster's" ins Team. Er selbst bezeichnet es als großes Risiko für das Team einen unbewiesenen Spieler, wie ihn, zu wählen, möchte jedoch zeigen, wozu er fähig sei.

"Huke"

Der dritte im Bunde ist Cuyler "Huke" Garland. Mit Teams wie FaZe Clan, Denial Esports und Team Envy, der Organisation hinter Dallas Call of Duty, lieferte der 19-Jährige bereits gute Auftritte ab. Seine Call-of-Duty-Karriere unterbrach er, um Halo auf Profiebene zu spielen. Neben "Clayster" bringt er die zweitmeiste Erfahrung mit ins Team.

Huke ist der jüngste Call of Duty Player, der eine XGAMES Silbermedaille erhalten hat.

"iLLeY"

Indervir "iLLeY" Dhaliwal übernimmt den vierten Platz des fünfköpfigen Teams. Der noch 17-Jährige wird im Roster seine ersten Berufserfahrungen in Call of Duty sammeln. Er selbst sagt, dass von nun an die "Schleifprozesse" anfangen würden. Einen Rohdiamanten in ihr Team aufzunehmen, könnte einen starken Grundstein für zukünftige Teams legen. In der Community wird der Youngster schon seit Längerem als einer der begabtesten Jugendlichen bezeichnet.

Der fünfte Spieler wird nach Bekanntgabe hier ergänzt.