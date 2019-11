Red Bull M.E.O. kehrt mit zweiter Saison zurück nach Deutschland

Auch diese Saison wird getreu des Mottos "Open to all, won by one" gespielt. Die gesamte Turnierserie Red Bull M.E.O. dreht sich ausschließlich um Mobile-Games. Mit der zweiten Runde möchte man an den Erfolg der ersten Saison anknüpfen, die Anfang des Jahres stattgefunden hat.

Insgesamt treten Spieler aus über 30 Ländern gegeneinander an, darunter auch Deutschland. Der Saisonstart war am 8. August und endet am 22. Februar. Die Anmeldungen für Deutschland sind seit 14. November geöffnet. Pro Spieletitel ist die Anzahl der Registrierungen auf 128 Plätze begrenzt. Die deutsche Qualifikation findet vom 4. bis 5. Januar (Qualifier) und vom 10. bis 12. Januar (Playoffs) statt. Die Sieger werden Deutschland bei den World Finals in Madrid, Spanien, im Februar vertreten und live um den Titel kämpfen.

Neben den Mobile-Games der letzten Saison Supercell's Brawl Stars und Clash Royale ist Blizzards Strategie-Kartenspiel Hearthstone zum ersten Mal mit dabei.

Anzeige

Neue Partner für die neue Saison

FACEIT, ein Turnierorganisator und eine der führenden Spieleplattformen, stellt Server und die Turnierverwaltung für Offline- und Online-Qualifikationsspiele zur Verfügung. Zusätzlich zu FACEIT erweitert Red Bull ihr Team mit einem zweiten neuen Partner Paysafecard. Dieser bietet eine leichte und sichere Möglichkeit zu bezahlen und erleichtert das tätigen von In-App-Käufen.