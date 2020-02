CoD-League: Chicago Huntsmen gewinnen erste Home Series

Die zweite Woche der CDL fand am vergangenen Wochenende in London statt. Im Finale standen sich Dallas Empire und Chicago Huntsmen gegenüber. Mit einem 3:0 konnte sich Chicago den Sieg in London sichern.

Vor ein paar Wochen startete die kompetitive Modern-Warfare-Season. Bereits zweimal trafen die Finalisten diese Saison zuvor aufeinander. Die Huntsmen entschieden all diese Partien für sich. Auch in London überzeugten Chicago Huntsmen und besiegten Dallas Empire mit 3:0.

Europa nimmt Zähler mit

Mit ihrem Sieg nehmen die Huntsmen 50 CDL-Punkte mit nach Hause. Dallas Empire bekommt für den zweiten Platz 30 CDL-Punkte. Auch die beiden europäischen Teams - Paris Legion und London Royal Ravens - schlugen sich nicht schlecht. Die Plätze 3-4 bringen ihnen jeweils 20 CDL-Punkte ein.

Chicago Huntsmen gewinnt erste Home Series der Call of Duty League in London © Activision

Die nächste Home Series findet in Atlanta statt. Atlanta FaZe lädt vom 22. bis 23. Februar folgende sieben Teams ein: