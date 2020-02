Real Madrid Profi Gareth Bale kündigt eigenes eSports Team an

Stars wie Jimmy Rollins oder Shaquille O’Neal sind schon länger mit eigenen Teams unterwegs. Und immer mehr Profifußballer wie Ronaldinho oder zuletzt Antoine Griezmann springen auf den an Tempo gewinnenden eSports-Zug auf.

Bale’s Team trägt den Namen "Ellevens Esports"

Auf Twitter gab der walisische Nationalspieler seine neue Unternehmung bekannt, die den Namen "Ellevens Esports" trägt. Die Organisation will sich vorerst auf FIFA konzentrieren und hat dafür direkt drei Spieler und zwei Content-Creators verpflichtet. Ethan "EthxnH" Higgins, Pedro "Resende" Henrique und Tyler Philipps sind für das kompetitive Spielen verantwortlich, während sich Ryan "ItsHaber" und Tom "Nerdfire" um den Content für YouTube kümmern werden.

Im Moment ist das FIFA Team zwar das einzige das offiziell bekannt gegeben wurde, doch Bale hat große Pläne: Er möchte dem Namen der Organisation gerecht werden und will in Zukunft Teams in elf verschiedenen eSports-Disziplinen stellen. Die elf steht nicht nur für die Anzahl der Spieler auf dem Fußballplatz, es ist auch seit 2012 Bale’s Rückennummer und hat damit für ihn eine ganz besondere Bedeutung.

Aufstrebende eSport-Profis können sich bewerben

Wer denkt er habe das Zeug zum eSport-Profi kann sich auf der Homepage von Ellevens Esports über ein Formular direkt bewerben. Das Formular verrät auch schon einiges über die Pläne von Bale. Gesucht werden Spieler für FIFA, Fortnite, Rocket League, CS:GO, Rainbow Six, Call of Duty, Overwatch, Dota 2, Apex Legends, Streetfighter und PUBG. Es sieht also ganz danach aus als hätte Bale Ambitionen, eines der größten eSports-Teams der Welt aufzubauen.