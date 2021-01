Von Fatih Öztürk

Die 8. Saison heißt „Mayhem“ und bringt das erste große Update für Apex Legends in 2021 mit sich. Es enthält unter anderem den neuen Charakter Fuse, der traditionell in einem "Stories from the Outlands"-Video vorgestellt wurde. Darin wird die Legende als Gesetzloser dargestellt, der seine Zeit mit Schlägereien und Söldneraufträgen verbringt. "Fuse mangelt es nicht an Selbstvertrauen, aber oft an einem sinnvollen Plan. Er ist der Zuerst-Hochjagen-danach-Fragen-Typ", schreiben die Entwickler.

Außer seiner Backstory ist bisher nichts über Fuse’s Fähigkeiten bekannt, doch sowohl die Grafik auf Respawn’s Webseite, als auch die wenigen Worte darauf, lassen einige Schlüsse auf sein Thema zu - hochkalibrige Waffen und Explosionen. Fuse benutzt auf dem Bild eine Art Raketenwerfer, der höchstwahrscheinlich mit seiner Ultimate zu tun hat. Außerdem trägt er jede Menge Munition an seinem Körper. Auf der Webseite heißt es passenderweise "Time to bring the Boom". Möglicherweise ist auch sein mechanischer Arm und die Leidenschaft für Faustkämpfe eine Andeutung auf seine Fähigkeiten.

Chaos auf King’s Canyon

Nicht zum ersten Mal erfährt die populäre Map eine Veränderung durch eine Legende. In Saison 5 wurde etwa Skull Town durch Loba und das Syndikat zerstört, während neue Lager hinzustießen. Fuse’s Auftritt soll sich ebenfalls massiv auf die Karte auswirken und neue Hot Zones produzieren. Respawn verspricht "extreme Veränderungen" in der "Chaos" getauften Season 8. Bis auf oberflächliche Infos zur neuen Waffe, dem Repetiergewehr 30-30, halten sich die Entwickler

jedoch bedeckt. Season 8 von Apex Legends beginnt am 2. Februar.