Activision hat das erste große eSports-Event in Call of Duty: Mobile angekündigt: die offizielle Weltmeisterschaft 2020. Inklusive einem Preispool von über einer Millionen US Dollar!

Stichtag 30. April

Starten wird das große Turnier am 30. April. Alle Spieler, die bis dahin den Veteranen-Rang oder höher erreicht haben sind teilnahmeberechtigt. Die erste Phase des offenen Online-Qualifikations-Turniers findet dann vom 30. April bis zum 24. Mai statt. Registrieren können sich interessierte Spieler während eines In-Game-Events, bei dem die Spieler sich Belohnungen erspielen können. Diejenigen, die bei dem Event besonders gut abschließen erreichen die nächste Qualifikationsphase.

"Wir freuen uns sehr darauf, unser mit Spannung erwartetes erstes Turnier in Call of Duty: Mobile zu starten", sagte Chris Plummer, Vizepräsident für CoD: Mobile bei Activision. "Als nächste Revolution in unserem von den Fans bevorzugten Ranglistenspiel, bietet dieses Turnierformat den teilnahmeberechtigten Call-of-Duty: Mobile-Spielern die Chance, mit Gegnern aus der ganzen Welt um Bargeld und Sach-Preise zu konkurrieren."

Weitere Informationen zur anstehenden Call-of-Duty-Mobile-Weltmeisterschaft will Activision im Laufe der nächsten Tage veröffentlichen.