Beginnend mit dem 14. Juni sollen die Call of Duty: Mobile Masters stattfinden und 5 Wochen andauern. Activision lädt dazu einige der besten Teams aus Nordamerika und Europa direkt ein, während weitere Mannschaften an Qualifikationsspielen teilnehmen können. Insgesamt sollen so jeweils 16 Teams aus beiden Kontinenten zusammenkommen, von denen die besten 8 aus jeder Gruppe zu den Master Finals vorrücken. Die Sieger beider Regionen lösen ihr Ticket und qualifizieren sich automatisch zur Call of Duty: Mobile World Championship 2021.

Die besten der besten

Um sicher zu stellen, dass die Auswahl der eingeladenen Teams nachvollziehbar und transparent bleibt, erklären Activision auf dem offiziellen Blog, wie es zu dieser Selektion kommt. "Teams, die eine direkte Einladung zum Programm bekommen haben, werden auf Basis verschiedener Faktoren bestimmt. Dabei spielen auch die Platzierung in den regionalen Finals der Call of Duty: Mobile World Championship 2020, derzeitige Turnierergebnisse und Platzierungen der Spieler in der Rangliste eine Rolle.“ Wer genau diese Mannschaften sind und wie das Qualifikationsformat aussieht, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Was hingegen bereits klar ist, ist das Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Dieses wird gleichmäßig aufgeteilt zwischen den Regionen. Teilnehmer können außerdem mit Belohnungen im Spiel rechnen.