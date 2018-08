Vom Mittwoch bis zum Sonntag kämpfen die besten Counter-Strike-Teams der Welt um die Krone bei den DH Masters Stockholm.

Mit im Teilnehmerfeld sind große Namen wie Astralis, Na'Vi oder mousesports. Für den FaZe Clan geht es beim Intel Grand Slam sogar um eine Million US-Dollar Bonusprämie.

Preisgeld von 250.000 US-Dollar

Das Event in Stockholm ist mit 250.000 US-Dollar lukrativ dotiert. Dem Sieger allein winken 100.000 US-Dollar. Gespielt wird in vier Vierergruppen, die jeweils besten der Gruppenphase rücken ab dem 1. September in die Viertelfinals vor.

Favoriten sind die Dänen von Astralis. Die Mannschaft um Lukas "gla1ve" Rossander gilt aktuell als bestes Team der Welt und zeigte sich zuletzt in guter Form. In der ELEAGUE Premier siegte das Lineup im Finale gegen Team Liquid und verlor bei der ESL One Cologne gegen den späteren Sieger Na'Vi nur unglücklich im Halbfinale.

FaZe mit Grand-Slam-Chance

Für Na'Vi gilt es, die starke Leistung aus Köln zu bestätigen und den Schwung über Stockholm vor allem mit nach London zum Major mitzunehmen.

Für das Dreamteam vom FaZe Clan hat das Turnier einen besonderen Reiz. Mit einem Sieg in Schweden würde das internationale Lineup den vierten Titel des Intel Grand Slam einfahren und sich damit einen Bonus von einer Million US-Dollar sichern. Zuletzt musste das Lineup immer wieder mit Stand-Ins spielen, doch Olof "olofmeister" Kajbjer ist nach seiner Auszeit wieder zurück im Team.

In der ELEAGUE Premier konnten die Mannen um Rückkehrer olofmeister jedoch nicht überzeugen und flogen in der Vorrunde raus. Dennoch dürften sie ausreichend motiviert sein.

Die HellRaisers müssen auf ihren Shootingstar Özgür "w0xic" Eker verzichten. Der Türke hat kein Visum für die Einreise nach Schweden erhalten.

Gespielt werden die großen Decider-Matches ab Samstag im Stockholmer Ericsson Globe.

Streams:

Englischer Originalstream

Englischer B-Stream

Deutscher Stream

Deutscher B-Stream

Übersicht:

Start der Gruppenphase am Mittwoch

Die Spiele am Mittwoch © DreamHack

Gruppe A: Astralis, North, TyLoo, Grayhound Gaming

Gruppe B: Na'Vi, NRG, Ninjas in Pyjamas, Ghost Gaming

Gruppe C: FaZe, Fnatic, OpTic, Heroic

Gruppe D: mousesports, MIBR, HellRaisers, Gambi eSports

Donnerstag:

10:00 | Group A – Winner’s Match – BO3

10:00 | Group C – Elimination Match – BO3

13:00 | Group D – Elimination Match – BO3

13:00 | Group B – Winner’s Match – BO3

16:00 | Group C – Winner’s Match – BO3

19:00 | Group D – Winner’s Match – BO3

Freitag:

10:00 | Group A – Decider Match – BO3

13:00 | Group B – Decider Match – BO3

16:00 | Group C – Decider Match – BO3

19:00 | Group D – Decider Match – BO3

Samstag:

10:00 | Quarter Final #1 – BO3

13:00 | Quarter Final #2 – BO3

16:00 | Quarter Final #3 – BO3

19:00 | Quarter Final #4 – BO3

Sonntag:

11:00 | Semi Final #1 – BO3

14:00 | Semi Final #2 – BO3

18:00 | Grand Final – BO3

Eventseite: DreamHack Masters Stockholm