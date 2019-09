vergrößernverkleinern CS:GO ESL One: New York 2019 © ESL ONE

Vom 26.-28. September findet im Barclays Center in New York die ESL One statt. Acht Teams spielen dabei um einen Preispool von insgesamt 200.000 US Dollar.