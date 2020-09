Gestern veröffentlichte die ESL auf ihrer offiziellen Website ein Statement, das aufhorchen ließ. Die Liga hat herausgefunden, dass das Durchführen gewisser Schritte im CS:GO-Spiel einen Bug aktiviert, der es dem Trainer eines Teams erlaubt, das Spiel als Zuschauer von überall aus auf der Map zu verfolgen. Und zwar so, dass niemand etwas davon mitbekommt.

In einem Spiel, in dem Informationen über den Aufenthalt gegnerischer Spieler oder ganzer Teams ausschlaggebend über Sieg und Niederlage sein können, ist eine zusätzliche Kamera-Position für ein Team natürlich massiv wettbewerbsverzerrend. Um sicherzugehen, dass dieser Bug nicht ausgenutzt wurde und für unfaire Vorteile im professionellen Spiel sorgte, hat die ESL nun rückwirkend alle Spiele aller Turniere ab der ESL ONE Cologne dahingehend untersucht.

Mit schockierenden Ergebnissen.

Harte Strafen für Täter

Nach der ausführlichen Prüfung wurden gleich drei Fälle aufgedeckt, bei denen die Coaches ihrem Team mithilfe des Bugs einen unfairen Vorteil verschafft haben:

dead von MIBR bei einer Runde auf einer Map

von bei einer Runde auf einer Map Hunden von Heroic bei zehn Runden auf einer Map

von bei zehn Runden auf einer Map MechanoGun von Hard Legion auf insgesamt sechs Maps in drei Spielen

Die Strafen fallen entsprechend hart aus:

dead wird sechs Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt

wird sechs Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt Hunden wird zwölf Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt

wird zwölf Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt MechanoGun wird 24 Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt

wird 24 Monate von allen kompetitiven Spielaktivitäten, egal ob Spieler oder Trainer, gebannt Die Mannschaften werden rückwirkend von dem betreffenden Turnier disqualifiziert

Die Teams verlieren ihre ESL Pro Tour-Punkte aus dem betreffenden Turnier

Die Mannschaften verlieren ihr Preisgeld aus dem betreffenden Turnier

Besonders prekär ist der Fall bei Nicolai "Hunden" Petersen und seinem Team Heroic. Schließlich waren sie es, die die ESL ONE Cologne vergangene Woche gewannen. Während Ricardo "dead" Sinigaglia direkt nach Bekanntwerden des Regelverstoßes von seinem Team MIBR mit sofortiger Wirkung entlassen wurde, kündigte Heroic in einem kurzen Statement an, den Fall erst selbstständig zu untersuchen, bevor abschließend gehandelt wird.