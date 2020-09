Via YouTube teilte Cloud9 mit, dass es Veränderungen rund um das CS:GO-Team geben soll. Direkt zu Beginn betont Coach Tiaan "T.c" Coertzen aber: "Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Cloud9 wird sich nicht aus Counter-Strike zurückziehen, die Organisation befindet sich nur in einer Umstruktierung der CS:GO-Abteilung."

"Weiter so" - auf Zeit

"Bis auf Weiteres werden wir Cloud9 in der ESL Pro League vertreten, während Cloud9 ein neues Zuhause für uns sucht und die komplett Abteilung umbaut." In dem Video verabschieden sich die Spieler bereits und danken für die Unterstützung in den letzten Monaten.

Das aktuelle Roster kam erst im Januar zu Cloud9, nachdem es als ATK im Jahr zuvor für Furore gesorgt hatte. Bei der ESL One Road to Rio und in der Flashpoint Season 1 konnte das Team zwar gute Leistungen zeigen, scheiterte aber stets vor dem Finale.

Der letzte Major-Erfolg liegt nun schon über zwei Jahre zurück. Im Januar 2018 bezwang das damalige Roster den FaZe Clan beim ELAGUE Major in Boston mit 2:1.

Während die ESL Pro League noch nicht wirklich läuft, stehen für das amerikanisch-südafrikanische Roster um Johnny "JT" Theodosiou im Oktober die Intel Extreme Masters XV - New York Online an.

Wann der große Umbruch final vollzogen wird, wo es die Spieler hin verschlägt und wer auf sie folgt steht noch in den Sternen. Cloud9 bleibt ein strauchelnder Riese in der CS:GO-Szene, der sich an die alten Erfolge klammert. Vielleicht ist der nächste Reboot der Knotenlöser. In den kommenden Tagen soll es genauere Infos geben.