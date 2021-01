An dem jungen französischen Superstar Mathieu "ZywOo" Herbaut ist derzeit kein Vorbeikommen. Der 20-jährige AWPler von Team Vitality glänzt mit einer herausragenden Statistik und wurde daher völlig zurecht von HLTV zum Spieler des Jahres gewählt.

Der jüngste Gewinner aller Zeiten

Mit gerade einmal 20-Jahren gewinnt ZywOo die begehrte Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Nur zwei weiteren Spieler ist dieses Kunststück ebenfalls gelungen. Marcelo "coldzera" David wurde 2016 und 2017 als bester CSGO-Spieler ausgezeichnet, während der gerade zurückgetretene Christopher "GeT_RiGhT" Alesund den Titel 2013 und 2014 zugesprochen bekam.

2019 gewann ZywOo mit 19 Jahren die Auszeichnung und wurde damit der jüngste Gewinner aller Zeiten. 2020 wurden seine Statistiken nur von Na'Vis Aleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev angefochten, der jedoch weniger MVP-Awards und Trophäen einheimsen konnte. "Ein weiteres Jahr diese Ehrung entgegenzunehmen, fühlt sich wie ein Traum an, insbesondere nach dieser herausfordernden Saison", erklärt ZywOo. "CS:GO zu spielen, war alles, was ich immer wollte. Ich bin meinen Teammitgliedern und Vitality sehr dankbar und hoffe, sie auch 2021 wieder stolz machen zu können." Erst kürzlich verlängerte Vitality ZywOos Vertrag um weitere fünf Jahre.

Vitality startete gemächlich ins Wettkampfjahr 2020. Nach einigen enttäuschenden Resultaten drehten die Franzosen ab dem Sommer richtig auf. Sie gewannen das BLAST-Premier-Event und erreichten anschließend drei Finalpartien in Premium-Events. Sie wurden Erster in der BLAST Premier Herbstausgabe und gewannen das Intel Extreme Masters 15 in Peking.