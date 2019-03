Dota 2 im Disneyland Paris - Major-Turnier kommt nach Frankreich

In der Vergangenheit fanden bereits an den unterschiedlichsten Orten eSports-Events statt, meist handelte es sich dabei dann für gewöhnlich doch um Arenen, größere Hallen oder ähnliche Einrichtungen. (eSports-Turniere LIVE im TV auf eSPORTS1)

Das kommende Dota-2-Major hingegen wird in der bunten Unterhaltungswelt von Disney ausgetragen, genauer gesagt im Disneyland Paris.

So bekommen Besucher der Veranstaltung nicht nur die besten Teams des beliebten MOBA-Games vor die Nase gesetzt, auch Donald Duck, Micky Mouse und Goofy sind mit von der Partie.

Das erste jemals in Frankreich ausgetragene Dota-2-Großevent findet kommenden Mai statt. Vom 04. bis 12.05. spielen hier die besten Teams um wichtige Punkte im Kampf um Startplätze für The International später im Jahr. Der Prizepool beläuft sich wie bei jedem Major auf eine Million US-Dollar sowie 4950 DPC-Punkte (Dota Pro Circuit) für den Gewinner.

Das Turnier in Frankreich ist eine Koproduktion zwischen Mars Media und Disneyland Paris. Gegenüber joinDOTA zeigte sich Zhang Yu, dem CEO von Mars Media, extrem begeistert, dass das Event in einer so ungewöhnlichen Umgebung stattfinden kann.

Europa und China vereint

"Wir sind sehr begeistert und stolz darauf unsere eigene MDL (Mars Dota League, Anm. d. Red.) dank Aymeric Magne (Director of Disneyland Paris Event Group, Anm. d. Red) und dessen Team vom Disyneyland Paris nach Frankreich bringen zu dürfen. Wir hätten auf keinen besseren Platz und Partner hoffen können, um das erste MDL-Event außerhalb Chinas auszutragen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Disneyland Paris, was zugleich unsere erster, aber nicht letzter Vorstoß auf den westlichen eSports-Markt markiert", sagte Zhang Yu.

Vor dem Pariser Event findet in Stockholm mit der DreamLeague Season 11 ein weiteres Dota-2-Major statt. Auch hier beträgt der Prizepool eine Million US-Dollar, wovon der Sieger mit 350.000 nach Hause fährt. Unter den Teilnehmern befinden sich Team Secret, Team Liquid, Vizeweltmeister PSG.LGD sowie Fnatic und Ninjas in Pyjamas. Das Turnier startet bereits am 14. März, das Finale wird am 24.03. ausgespielt.

