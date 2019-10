Die Favoriten

Für viele dürfte es sich bei dem Team von Gambit wohl eher um Geheimfavoriten handeln. Gemäß dem allgemeinen Teilnehmerfeld und den bisherigen Leistungen, deuten aber viele Zeichen hin auf eine Top-Platzierung. In den Major Qualifiers der CIS Region dominant aufgetreten, ließ das Team keinen Zweifel daran dieses Jahr die Spitze angreifen zu wollen. Bereits zum Ende der letzten Saison wurde das Team von Captain Artiom "fng" Barshack immer stärker, aber es fehlte der nötige Biss, um sich auch auf den Internationalen Turnieren durchsetzen zu können. Nach einer großen Umstrukturierung des Teams und dem Sieg in den Major Qualifiers, könnte dieses Turnier nun die Chance sein, die Spitze anzugreifen. Um den Titel der ESL One mit nach Hause zu nehmen, muss für das noch frische Team wirklich alles stimmen. Ein Erreichen der Top 3 sollte aber auch so bereits im Bereich des Möglichen liegen.

Neben Gambit, kommen wir nun zu den beiden Teams, welche die größten Chancen haben das Finale zu erreichen.

Vici Gaming, die im letzten Jahr den Sieg nur knapp verpasst hatten, sind auch dieses Mal wieder als heißer Kandidat für eine Finalteilnahme gesetzt. Auf dem "The International 9" erreichte das Team aus China den 5/6 Platz und zeigte daraufhin auch in den ersten Major Qualifiers des Jahres mit Neuzugang Xiong "PyW" Jiahan eine sehr gute Performance. Etwas geschwächt muss das Team dennoch anreisen: Offlane Spieler Zhou "Yang" Haiyang gab an, dieses Turnier von Burnout Gefahr auszusetzen und wird ersetzt von dem Spieler im Westen noch unbekannten Spieler „X1aOyU“. Dieser besitzt noch keine nennenswerte competitive Erfahrung, dürfte aber genug Heißhunger mitbringen sich auf großer Bühne etwaige andere Teams präsentieren zu wollen. Trotz dieser Schwächung sollte das Erreichen des Finales für das erfahrene Team möglich sein.

Das Trio der Favoriten wird abgerundet von keinem geringeren als Alliance.

Spätestens nach dem Sieg am vergangenen Wochenende auf der Dreamleague Season 12 sollte das Team von Alliance rund um Captain Adrian "Fata" Trinks nicht mehr unterschätzt werden. Das Erreichen des Finales, sowie das Comeback nach einem schnellen 0:2 Rückstand zeigten hierbei die Qualitäten und den Kampfgeist des Teams. Frisch von der Siegerzeremonie angereist, ist zu erwarten, dass sie hier genug Selbstvertrauen tanken konnte, um auch auf deutschem Boden ähnliche Leistungen abzurufen. Da auch die Gegner nicht viel Zeit haben, um die letzten Spiele des Teams zu analysieren, kann sich die kurze Pause zwischen den Turnieren sogar als Vorteil entpuppen. Die größte Gefahr die Alliancewohl für eine Top-Platzierung überwinden muss, ist die eigene Erschöpfung. Mit nur einem Tag Ruhepause vor dem gestrigen Media Day, blieb hier nicht viel Zeit, um die Batterie wieder zu füllen. Mit einem Sieg auf diesem Event würde sich das neue Mix Team aber wohl auch zum Favoriten für das kommende Major präsentieren.

Power Ranking Pre Event

Alliance Vici Gaming Gambit Fighting Pandas TNC Predator Beastcoast Virtus Pro Team Liquid Ninjas in Pyjamas Quincy Crew Vikin.gg Wind and Rain

Die ESL One Hamburg wird am Samstag (26.10.2019) ab 18 Uhr LIVE auf Sport1 und eSports1 übertragen.