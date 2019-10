Das philippinische eSport-Team TNC Predator hat die dritte Ausgabe der ESL One in Hamburg gewonnen.

Beim größten Festival des Kontinents im Fantasy-Strategiespiel Dota 2 besiegten die Asiaten den russischen Vertreter Gambit am späten Sonntagabend in der Barclaycard Arena in der Fest-of-Five-Finalserie mit 3:2.

Durch den Sieg sicherte sich TNC Predator ein Preisgeld von 125.000 US-Dollar (110.000 Euro). Dazu kommt mit March auch der MVP aus den Reihen des Titelträgers, der mit einem neuen Mercedes belohnt wurde.

Bester deutscher Spieler war Adrian "Fata" Trinks, der mit seinem schwedischen Team Alliance im Finale des Lower Brackets, also eine Runde vor dem großen Endspiel, an Gambit gescheitert war. Für den dritten Platz beim mit insgesamt 300.000 Dollar (270.000 Euro) dotierten Turnier in Hamburg nahm Alliance 35.000 Dollar (31.000 Euro) mit nach Hause.