Erst vor wenigen Tagen gab es für das Team von Fighting PandaS einen herben Rückschlag: Kurz vor dem Starladder ImbaTV Minor in Kiev, wurde das Team durch das Verlassen zweier Spieler zum Umbau gezwungen.

Mit Maurice „KheZu“ Gutmann und Oliver „skiter“ Lepko wurde schnell Ersatz gefunden und nun folgt mit CR4ZY direkt eine feste Organisation, für das bislang eigenständige Team.

Das Ziel ist The International

Für CR4ZY ist die Verpflichtung des Teams der erste Schritt abseits von CSGO, die Ziele sind aber keine kleinen. Die Organisation ließ in der Pressemitteilung verlauten "The goal is The International", und möchte auf dieses hinarbeiten. Mit dem kommenden Starladder ImbaTV Minor in Kiev kann hierfür der Grundstein gelegt werden.

Bis zu Verpflichtung stand das Team der Fighting PandaS im DPC-Ranking auf Platz 12, welcher für eine Einladung zu dem Event reichen würde. Mit noch drei ausstehenden Majors, wird die aktuelle Punktzahl aber nicht genug sein. Somit ist ein gutes Abschneiden in den kommenden Events Pflicht. Das Team wird auch weiterhin in der nordamerikanischen Region bleiben und antreten.

Bereits kommendes Wochenende gibt es für CR4ZY die erste Bewährungsprobe. Auf dem Starladder ImbaTV Minor trifft man in Gruppe B auf Alliance, Gambit und NoPing e-sports. Auf dem Spiel stehen 300.000 US-Dollar, sowie der letzte Platz auf dem ESL One Los Angeles Major.

Das aktuelle CR4ZY-Dota2-Roster im Überblick:

Kurtis "Aui_2000" Daniel Ling

David "MoonMeander" Boon Yang Tan

Maurice "KheZu" Alexander Gutmann

Jonathan "Bryle" Santos De Guia

Oliver "skiter" Lepko

Coach: Dooyoung "DuBu" Kim