Ursprünglich sollte der März ein belebter Monat im Dota Pro Circuit werden. Doch durch COVID-19 haben viele Veranstalter ihre Turniere oder Qualifikationen verschoben. In der so entstandenen Turnier-Lücke findet nun ein Wohltätigkeits-Turnier zugunsten der Corona-Erforschung statt. 24 Top-Teams aus der ganzen Welt nehmen am einwöchigen Online-Turnier teil.

Spielen, um die Welt zu retten

Vier Teams aus jeder der sechs Regionen treten unter dem Motto "Spielen, um die Welt zu retten" gegeneinander an. Die Erlöse sollen zu 100 % der Erforschung eines Corona-Gegenmittels zugutekommen. Unter den teilnehmenden Teams findet man die besten der Welt, unter anderem Team Secret, Nigma oder Invictus Gaming.

Der Preispool beträgt 120.000 US-Dollar, der auf sechs Regionen aufgeteilt werden wird. Hinzu kommen Einnahmen und Spenden durch Zuschauer und Sponsoren während des Turniers. Alle Erlöse sollen die Bekämpfung des Coronavirus unterstützen.

Die Liste der bisher bestätigten Teams

China:

EHOME

Invictus Gaming

Southeast Asia:

TNC Predator

Geek Fam

BOOM Esports

CIS:

HellRaisers

Virtus.pro

Natur Vincere

Europe:

Team Liquid

Team Secret

Nigma

OG

South America:

No Ping Esports

Thunder Predator

beastcoast

FURIA Esports

North America:

business associates

CR4ZY

Veranstalter "WePlay! Esports" hat diese Saison schon das Bukovel-Minor und zuletzt das "Mad Moon"-Turnier organisiert. In beiden Fällen entschied Nigma das Turnier für sich. Die damals engagierten Gastgeber und Kommentatoren werden auch beim "We Save! Charity Play"-Turnier durch die Spiele führen. Mit Jorien "Sheever" van der Heijden, Owen "ODPixel" Davies Kyle oder der in Deutschland lebende Troels "syndereN" Lyngholt Nielsen sind einige der renommiertesten Talents an Bord.