Der Kapitän des Dota2-Weltmeisters OG gewährt in einem Interview private Einblicke in sein Leben. Neben seiner Villa spricht Johan "N0tail" Sundstein auch über seine Gaming-Leidenschaft und die Schattenseiten des professionellen eSports.

N0tail von Team OG: Über Geld, eSports & Leidenschaft

In einem BBC-Video (Am Ende verlinkt) erzählt N0tail von seiner 1.8 Millionen US-Dollar teuren Villa, die er vor einem Jahr in Lissabon kaufte. Das Anwesen verfügt über 17 Zimmer und ist mit der neusten Technik ausgestattet. Die Renovierung dauert durch die Corona-Pandemie noch an. Die zwei neusten Teammitglieder OGs, Yeik "MidOne" Nai Zheng und Martin "Saksa" Sazdov, leben mit ihm derzeit zusammen.

Videospiele waren seit frühester Kindheit N0tails größte Leidenschaft. Mit 13 Jahren zockte er 12 Stunden täglich. Nur drei Jahre später verließ er die Schule und begann seinen Traum vom eSports-Profi zu verwirklichen. Zuerst im originalen Dota und später in Heroes of Newerth. 2012 folgte der Wechsel zu Dota2.

Der Erfolg in Dota2 verlangt von N0tail einiges ab. Es sei ein Spiel der extremen Gefühle, erklärt er. "Die Hochphasen sind besonders hoch und die Tiefphasen sind besonders tief". Das Ganze als Team zu erleben, potenziere jegliche Gefühle. Die mentale Belastung sei manchmal so hoch, dass Negativität und Betrübnis in Depressionen gipfeln. "Traurigkeit ist mein größter Feind", gesteht N0tail.

Dota2 - der eSport der Superreichen

N0tail ist mit 27 Jahren der reichste eSportler der Welt. 6.9 Millionen US-Dollar Preisgeld hat der Däne bis zum jetzigen Zeitpunkt gewonnen - Tendenz steigend. Seine vier (Ex-)Teamkollegen von OG belegen in dieser Rangliste die nachfolgenden vier Plätze. Grund für ihren Reichtum ist der zweimalige Gewinn des lukrativsten eSport-Events der Geschichte: Das The International. N0tail und Co. waren die ersten und bisher einzigen Champions, die einen Weltmeistertitel verteidigen konnten.

Das gesamte Interview von der BBC mit Johan "N0tail" Sundstein ansehen.