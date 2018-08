Mit einem Paukenschlag verkündete EA Sports den virtuellen Wechsel von Alex Hunter zu Real Madrid. Sogar das Hunter-Trikot war im Real-Shop erhältlich.

Während der Gamescom in Köln kündigte der Entwickler weitere Details zur Singleplayer-Kampagne "The Journey" an. Eine wichtige Rolle im letzten Teil der Journey-Trilogie spielt dabei die Halbschwester des Protagonisten: Kim Hunter.

Unter dem Motto "drei Charaktere, ein gemeinsames Ziel: Champion zu werden" ist der Trailer zur neuen Story veröffentlicht worden. Spannend dabei: Es kann munter zwischen den Athleten Alex Hunter, Danny Williams und Kim Hunter gewechselt werden.

Hauptrolle für Kim Hunter

Im Laufe der Story sollen sich die Wege der Protagonisten immer wieder kreuzen. Auch Stars aus dem realen Fußball wie Neymar, Alex Morgan, Paulo Dybala oder Kevin De Bruyne werden in die Geschichte eingeflochten.

Bereits in FIFA 18 und "The Journey: Hunter Returns" konnte Alex' Halbschwester den Sprung in die US-amerikanische Nationalmannschaft schaffen. Sie war aber nur ein kleiner Teil der Hauptgeschichte. Auf der offiziellen Webseite zur Ankündigung der neuen Storyelemente erklärt EA, dass sie nun "im letzten Kapitel der Trilogie eine Hauptrolle" übernehme.

Zu FIFA 16 integrierte EA Sports erstmals Damenteams. Im Spiel selbst können Frauenmannschaften immer nur gegen andere weibliche Auswahlen antreten.

FIFA 19 wird am 28. September veröffentlicht und kommt für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch raus. Außerdem erscheint eine "Legacy Edition" für PlayStation 3 und Xbox 360.

