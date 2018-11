Die neuen FIFA-19-Trikots zum Durchklicken:

Neue Kleider für vier europäische Spitzenvereine: Der FC Bayern, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United erhalten neue Trikots.

Wie bereits im vergangenen Jahr haben EA SPORTS und Adidas neue Outfits für den virtuellen Rasen kreiert. Doch in diesem Jahr kommen die Jerseys nicht nur in FIFA 19 zum digitalen Einsatz, sondern auch als physische Produkte in den Handel.

Die exklusiven Trikots gibt es in limitierter Auflage zu kaufen. Rund 7000 Shirts werden erhältlich sein. Bei FIFA 19 können sich die Spieler die Trikots im FUT-Modus und im Rahmen verschiedener Wochenaufgaben virtuell verdienen.

SPORT1 zeigt Stars von Bayern, Real, Juve und ManUnited samt ihrer Avatare in den neuen Trikots.

Kleiden wie die eSports-Stars