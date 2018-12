Berlin International Gaming setzt weiter auf den virtuellen Fußball.

Neben Oguzhan "oguzhan" Metin verpflichten die Hauptstädter mit dem 16-jährigen PredatorFIFA ein aufstrebendes Talent. Der 25-jährige Gaucho10 blickt hingegen schon auf eine etwas längere FIFA-Historie zurück und konnte bei kleineren Turnieren auf sich aufmerksam machen. FIFA 99 war sein erstes Game, inzwischen wird FIFA 19 gezockt.

Neben seiner FIFA-Karriere hat Hormes Mathe und BWL studiert und hat nun auch einen Abschluss in Sport auf Lehramt im Visier. Danach strebt er noch einen Master an. Den Blick auf den eSports will er dabei nicht verlieren. Er möchte so viele Turniere wie möglich spielen und peilt auch die Teilnahme am FIFA eWorld Cup an, wie er in der offiziellen Pressemitteilung erklärt.

Die FIFA eSports-Saison ist schon in vollen Zügen. Am vergangenen Wochenende wurde der zweite FUT Champions Cup in London ausgespielt. Dort gewann am Ende Weltmeister Mossad "MSDossary" Aldossary im Finale gegen Nicolas "nicolas99fc" Villalba.