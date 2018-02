Die Welt des FIFA-Profisports ist schon ernst genug, weshalb ein kleiner Schmunzler zwischendurch durchaus erlaubt ist.

Aktuell amüsiert sich die Online-Community von FIFA 18 über ein Trikot-Design, dass derzeit im Online-Forum reddit durchs Netz flattert.

Auf besagtem Jersey sind zwei Strichmännchen (beziehungsweise: ein Strichmännchen und ein Strichweibchen) zu sehen, die sich gegenseitig in die Hose greifen.

Des Rätsels Lösung

Was auf den ersten Blick verwirren kann und durchaus den einen oder anderen Lacher provoziert, ist im Grunde schnell erklärt. Bei der Zeichnung handelt es sich um ein Album-Cover der Band Catfish and the Bottlemen, die exklusiv für FIFA 18 ein eigenes FUT-Kit, ein spezielles Shirt für den Online-Modus des Spiels, entworfen haben.

Das kopflose Grapsch-Pärchen stammt aus der Feder des New Yorker Künstlers Tim Lahan, die Band übernahm es für ihr Album "The Balcony".

FIFA-18-Shirt sorgt dank Hand in der Hose für Heiterkeit in der Community © EA Sports / thehawk329

Bereits für FIFA 17 haben verschiedene Künstler wie Major Lazer, Kygo, Kasabian und Damian Marley eigene Trikot-Designs entwickelt und der FIFA-Community zur Verfügung gestellt.

Catfish and the Bottlemen hatten bereits vor einigen Jahren mit der FIFA-Reihe zu tun. Die Band war in FIFA 15 mit dem Song "Cocoon" auf dem offiziellen Soundtrack des Spiels vertreten. Die Musiker bezeichnen sich zudem als große Fans der Fußballsimulation von Electronic Arts.