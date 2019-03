Schalke 04 hat seine schwarze Serie in der League of Legends European Championship (LEC) beendet und darf im Rennen um die Playoffs wieder hoffen. Gegen den direkten Konkurrenten Misfits gewann das eSports-Team des Fußball-Bundesligisten am Samstag zum ersten Mal nach zuletzt sechs Niederlagen nacheinander. Mit acht Siegen und acht Pleiten steht Schalke nun auf dem letzten Playoff-Rang sechs.

Am Freitag hatte Schalke zunächst gegen das Kellerkind Excel verloren und war gegen Misfits dementsprechend unter Druck. In der Mitte der Frühlingssaison hatte Schalke mit einem Sieg-Niederlage-Verhältnis von 7:2 noch beste Aussichten auf die Play-offs gehabt. In der kommenden Woche entscheidet sich der Playoff-Kampf, wenn Schalke an den letzten beiden Spieltagen der Regular Season auf das Top-Team Origen (Freitag/18.00 Uhr) und Schlusslicht Rogue (Samstag/18.00 Uhr) trifft.

In der vorausgegangenen Sommersaison 2018 des LEC-Vorgängers EU LCS hatte Schalke noch erstmals das Play-off-Finale erreicht und nur knapp die WM-Qualifikation verpasst. Anschließend war das Team jedoch komplett neu um Top-Spieler Elias "Upset" Lipp zusammengestellt worden. In diesem Jahr kämpfen die Schalker vor allem auch gegen die Kölner Organisation SK Gaming, die ihre beiden Partien gegen Origen und Splyce an diesem Wochenende verlor und mit sieben Siegen und neun Niederlagen auf dem siebten Rang liegt.

Die besten Sechs der neu gegründeten und geschlossenen Zehner-Liga erreichen die Playoffs. Die Partien der regulären Saison finden im Modus best-of-one statt. Das Finale der Frühlingssaison steigt am 13. und 14. April in Rotterdam.