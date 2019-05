Superstar Donovan "F2Tekkz" Hunt aus Großbritannien hat in der Fußball-Simulation FIFA 19 einmal mehr seine Dominanz unter Beweis gestellt.

Der Xbox-Weltranglistenerste setzte sich beim WM-Qualifikationsturnier in Bukarest im Endspiel mit 5:2 gegen Landsmann Tom "Tom" Leese durch.

Deutsche Spieler enttäuschen

Aus deutscher Sicht verlief das Turnier enttäuschend. Lukas "Sakul" Vonderheide vom Fokus Clan erreichte als Bester das Viertelfinale auf der Xbox, dort war nach dem 2:5 gegen Alex "SPQR Rodrigo12" Rodrigo Schluss.

Nach dem Turnier steht auf internationaler Ebene nur noch das Finale der eChampions League am 31. Mai in Madrid an, welches ausschließlich auf der Playstation ausgespielt wird.

Anschließend steht fest, welche 60 Spieler auf jeder Konsole bei den WM-Playoffs im Juni um ihr Ticket für das Saisonhighlight, den FIFA eWorld Cup, kämpfen.