So kann jetzt wieder das FIFA19 Team of the Season gewählt werden

Electronic Arts verkündet heute den Start der Votingphase für das „Team of the Season“ der Bundesliga-Saison 2018/2019, welches in Kooperation mit der DFL gewählt wird.

Eine Übersicht mit allen Nominierten für das Bundesliga-„Team of the Season“, sowie die Möglichkeit zur Abstimmung ist hier zu finden: tots.bundesliga.com/de

Ob Robert Lewandowski vom FC Bayern München, Marco Reus von Borussia Dortmund oder Danny Da Costa von Eintracht Frankfurt: Die 40 Kandidaten wurden auf Grundlage der offiziellen Spieldaten der DFL ausgewählt und wussten im Laufe der Saison durch ihre Leistungen zu überzeugen.

Zwischen dem 3. und 19. Mai wird die Top 11 gewählt, die sich in der Formation 3-4-3 aus den Spielern mit den meisten Stimmen pro Position zusammensetzt.

EA SPORTS kooperiert bei der Wahl bereits zum dritten Mal mit der Bundesliga, um allen FIFA 19-Fans die Möglichkeit zu geben, mit Ihrer Stimme Einfluss auf das FUT 19 Bundesliga-„Team of the Season“ zu nehmen.

Dort werden die elf Gewinner der Wahl ebenfalls einen Platz erhalten. Wie bei der Abstimmung zum „Player of the Month“, haben die Fans den am stärksten gewichteten Anteil am Voting, an dem auch die Mannschaftskapitäne der 18 Bundesliga-Clubs und ausgewählte Bundesliga Experten teilnehmen.