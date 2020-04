vergrößernverkleinern Trent Alexander-Arnold musste sich im Finale beim ersten ePremier League Invitational geschlagen geben © Getty Images

Beim ePremier League Invitational in FIFA 20 treten die Profis der Premier League an der Konsole gegeneinander an. Auch hier spielt Liverpool um den Titel, verliert aber.