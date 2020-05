Die Tatsache, dass aufgrund der Corona-Pandemie momentan alle professionellen Fußballligen entweder unter- oder sogar schon abgebrochen worden sind, stellt EA Sports vor einige Probleme. Denn im Hinblick auf ihre für den beliebten FIFA 20 Ultimate-Team-Modus wöchentlichen erscheinenden Team of the Weeks, wird es schwierig diese zusammenzustellen, wenn sich keine Spieler durch besondere Leistungen hervortun können.

Um den Spielern des Ultimate Team Modus dennoch die gewohnten Anreize zu liefern, hat sich EA nun entschieden das sogenannte Team of the Season So Far (TOTSSF) zu veröffentlichen. Beim TOTSSF wurde die aktuelle Saison bis zur Corona-Unterbrechung gewertet. Vergangenes Wochenende kam nun das TOTSSF für die englische Premier League raus. EA teilte dies via Twitter.

Den Löwenanteil stellt wie zu erwarten Liverpool, die bis zum Einstellen des Ligabetriebs mehr als souverän an der Tabellenspitze der Premier League standen.

Das TOTSSF im Überblick:

Startelf

TW: Alisson (97), Liverpool

IV: Virgil van Dijk (99), Liverpool

RV: Trent Alexander-Arnold (95), Liverpool

ZM: Kevin de Bruyne (99), Manchester City

LM: Heung-Min Son (95), Tottenham Hotspur

LF: Sadio Mane (98), Liverpool

RF: Mo Salah (97), Liverpool

RF: Riyad Mahrez (95), Manchester City

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (96), Arsenal

ST: Sergio Agüero (96), Manchester City

ST: Jamie Vardy (95), Leicester City

Bank

TW: Dean Henderson (88), Sheffield United

IV: Caglar Söyüncü (88), Leicester City

RV: Aaron Wan-Bissaka (90), Manchester United

LV: Andrew Robertson (94), Liverpool

ZM: Mateo Kovacic (91), FC Chelsea

ZM: Jordan Henderson (94), Liverpool

LM: Marcus Rashford (94), Manchester United

RF: Adama Traore (89), Wolverhampton

ST: Richarlison (93) FC Everton

Außerdem gibt es noch drei Spieler, die über SBCs oder Saisonaufgaben erlangt werden können. Diese sind:

ZDM: Wilfred Ndidi (91), Leicester City

RF: Ayoze Perez (89) Leicester City

ST: Raul Jimenez (91) Wolverhampton

Die Promo läuft eine Woche und wird am kommenden Freitag vom nächsten Team abgelöst.