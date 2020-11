Kaum spielbar, aber Bundesliga satt! Das Team der Woche #6

Neue Woche, neues Topteam. So eigentlich der Deal in FIFA 21. Allerdings bietet das neue TOTW nur wenig Spieler, die in die mittlerweile etablierten Meta-Teams passen. Immerhin haben es gleich fünf Vertreter aus der ersten und zweiten Bundesliga in die Auswahl geschafft. Die höchste Wertung hat ein Franzose.

Hummels für Doppelpack geehrt

Ex-Nationalspieler Mats Hummels darf sich über seinen ersten Inform in FIFA 21 freuen. Der Abwehrrecke des BVB traf gegen Arminia Bielefeld doppelt und ebnete damit den Weg zum Auswärtssieg. Seine Schwäche bleibt aber das mangelnde Tempo, was im aktuellen Ableger einen hohen Stellenwert besitzt.

Die höchste Wertung bringt Karim Benzema mit. Seine 90er Karte zollt seinen beiden Toren gegen SD Huesca Tribut. Auch bei ihm wird es für viele Spieler aber an der Sprintgeschwindigkeit scheitern.

Das Team of the Week #6 in der Übersicht

Startelf

TW: Lukas Hradecky, 85 (Bayer 04 Leverkusen)

IV: Mats Hummels, 87 (Borussia Dortmund)

IV: Chris Smalling, 82 (AS Rom)

IV: Gabriel, 82 (FC Arsenal)

ZM: James Ward-Prowse, 82 (FC Southampton)

LM: Cristian Tello, 82 (Betis Sevilla)

LM: Matheus Cunha, 82 (Hertha BSC)

LM: Serge Gnabry, 86 (FC Bayern München)

MS: Karim Benzema, 90 (Real Madrid)

RF: Hakim Ziyech, 86 (FC Chelsea)

ST: Joao Felix, 84 (Atletico Madrid)

Bank/Reserve