Bereits am 24. Februar begann die Reise des FIFAe Club World Cups. Hunderte Teams kämpften um die Teilnahme an der Endrunde, doch nur 42 von ihnen gelang die erfolgreiche Qualifikation.

Diese spielen nun um ein Preisgeld von insgesamt 350.000 US-Dollar, eine deutliche Steigerung zum Betrag der letzten Ausgabe. Zum Teilnehmerfeld gehören auch deutsche Teams. Der FC Schalke 04 tritt in Zone 4 gegen die Konkurrenz an. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde das Event, wie viele andere zuvor, auf die unterschiedlichen Regionen aufgeteilt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

So muss Schalke unter anderem gegen Team Gullit spielen. Die Organisation, die vom ehemaligen niederländischen Nationalspieler Ruud Gullit gegründet wurde, hat mit Levi de Weerd einen FUT Online Cup Sieger in den eigenen Reihen, der jedoch nicht an dem Wettbewerb teilnimmt. Zusätzlich gibt es mit RBLZ Gaming, der eSports- und FIFA-Abteilung von RB Leipzig, ein weiteres deutsches Team in der vierten Zone.

Anzeige

SPORT1 übertragt die europäischen Spiele live ab 16:30 Uhr auf eSports1 mit Gordon Lesser und Marvin Kirsch als Kommentatoren.

Folgende Teams treten beim FIFAe Club World Cup an:

Zone 1 (Ozeanien)

Atlantide Wave

Team FW AU

Melbourne City Esports

Dire Wolves

Zone 2 (Asien)

GBX Esports Team

WICKED ESPORTS

Blue United eFC

Kashima Antlers

Zone 3 (Afrika & Naher Osten)

25e Sports

Goliath Gaming

Tuwaiq eSports Club

Al-Nassr FC

Zone 4 (Europa)

Genoa Esports

Riders

RBLZ Gaming - RB Leipzig

Mkers

Team Gullit

Wisla All in Games Krakow

AC Monza Team Esports

Zeta Gaming

TTB Esports

Manchester City

OFF META

FC Schalke 04

Mav3ricks MM Gaming Club

Astralis

Zone 5 (Südamerika)

ELS Torneios Online

MGCF eSports - RMA Tech

FC Basel 1893 eSports

SPQR Brasil Team

DUX Latam

Medellin Es

Helmet Team

TTB Esports

Netshoes E-Sports

Team FW BR

Inter eSports

Central Español Uruguai

Zone 6 (Nordamerika)