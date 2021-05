vergrößernverkleinern FIFA 21: Das Team of the Season der Süper Lig © Süper Lig

EarlyGame Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die TOTS-Serie geht weiter! Die türkische Süper Lig wurde nach dem La-Liga-TOTS veröffentlicht. Gibt es interessante Spieler in diesem Süper Lig Team of the Season?