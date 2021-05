Traditionell bringt das League 1 Team of the Season viele Meta-Karten in FIFA 21. Normalerweise sind dafür natürlich die Superstars von Paris Saint-Germain verantwortlich, doch in dieser Saison haben vor allem andere Teams mit starken Spielern auf sich aufmerksam gemacht.

Ligue 1 TOTS Prediction mit Mbappe und Burak Yilmaz

Kylian Mbappe gilt als gesetzt. Mbappe hat in 31 Spielen 34 Scorerpunkte gesammelt und sich damit die Torjägerkrone aufgesetzt. Anders sieht das bei Neymar aus, der Brasilianer hat nur 18 Spiele absolviert, in denen er allerdings 15 Scorerpunkte beisteuern konnte. Normalerweise dürfte das nicht für eine TOTS-Nominierung reichen, doch die Fans wollen Neymar spielen und EA will natürlich auch noch etwas Geld verdienen.

Burak Yilmaz war der überragende Mann in den letzten Monaten, weshalb er auch zum Spieler des Monats April ernannt wurde. Der türkische Nationalspieler schoss Lille am vergangenen Wochenende zur Ligue-1-Meisterschaft.

Diese 15 Spieler könnten es ins Ligue 1 TOTS schaffen:

TW: Mike Maignan, OSC Lille

IV: Guillermo Maripán, AS Monaco

IV: José Fonte, OSC Lille

IV: Marquinhos, Paris Saint-Germain

ZDM: Benjamin André, OSC Lille

ZM: Aleksandr Golovin, AS Monaco

ZM: Lucas Paquetá, Olympique Lyon

LM: Jonathan Bamba, OSC Lille

LF: Neymar, Paris Saint-Germain

RF: Florian Thauvin, Olympique Marseille

ST: Kevin Volland, AS Monaco

ST: Wissam Ben Yedder, AS Monaco

ST: Memphis Depay, Olympique Lyon

ST: Burak Yilmaz, OSC Lille

ST: Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Der deutsche Nationalspieler Kevin Volland hat mit 24 Scorerpunkten eine starke Saison gespielt, weshalb er nicht nur für die EM nominiert wurde, sondern auch gute Chancen auf eine TOTS-Karte haben wird. Sein Teamkollege Wissam Ben Yedder wird wieder der Albtraum eines jeden Spielers werden, denn der Franzose ist, aus welchen Gründen auch immer, jedes Jahr total overpowered.

