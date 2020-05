Was dem League-of-Legends-Fan die Worlds und dem Dota-Anhänger das The International ist, ist für Fighting-Games-Begeisterte die EVO. Das bekannteste Turnier der Szene gehört seit Jahren zu den größten und wichtigsten Wettbewerben im Genre der Prügelspiele.

Auch für 2020 war eine Austragung in Las Vegas, USA geplant, jedoch sind die Organisatoren aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie dazu gezwungen umzudenken. Die EVO wird stattfinden, aber anders als geplant. Als Online-only-experience werden die neuen Champions in Street Fighter, Dragon Ball FighterZ und Co. über das Internet ausgespielt.

EVO 2020 Online

Mittels eines Trailers kündigte der Veranstalter den Wechsel von einer Offline- zu einer Online-Veranstaltung an und nennt dabei alle vertretenen Titel. Neben Street Fighter, Tekken und Dragonball FighterZ gehören unter anderem Soul Calibur VI und Samurai Showdown zum Line-Up. Nintendo-Brawler Super Smash Bros. Ultimate hingegen fehlt komplett.

Der digitale Wettstreit findet über einen Zeitraum von insgesamt fünf Wochen statt (4. Juli bis 2. August) und bietet neben den eigentlichen Wettkämpfen vier offene Turniere in unterschiedlichen Titeln. Weitere Informationen sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Folgende Titel werden im Zuge der EVO Online gespielt:

Street Fighter V: Championship Edition

Granblue Fantasy Versus

Soul Calibur VI

Tekken 7

Samurai Showdown

Under Night In-Birth Exe:Late[el-r]

Dragon Ball FighterZ

Open Online Tournaments (Neben-Wettkämpfe)