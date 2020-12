Von Fatih Öztürk

Die 2020-Saison der Capcom Pro Tour geht zu Ende. Zahlreiche Events wurden in diesem Jahr durch Online-Qualifier ersetzt, doch nicht das Finale. Der Capcom Cup findet wie gewohnt offline statt. Vom 19. bis 21. Februar trifft sich die Street Fighter V-Elite aus aller Welt in Punta Cana. Damit kommt das Fighting Game-Major zum ersten Mal in die Dominikanische Republik. Für die Öffentlichkeit ist das Turnier aufgrund der globalen Situation nicht zugänglich.

Fanservice an Lateinamerika

In der Fighting Game Community zählen die Spieler aus den Südamerikanischen Länder als sehr spielstark und passioniert. Aufgrund der Infrastruktur ihrer Heimatorte und finanzieller Hürden, können Spieler aus Lateinamerika allerdings selten zu Turnieren auf anderen Kontinenten reisen. Bereits in der Vergangenheit konnte die Community aus Südamerika, auf den dort ausgetragenen Capcom Pro Tour-Events, beweisen, wie stark ihre Spieler sind.

So bezwang MenaRD aus der Dominikanischen Republik niemand Geringeres als Szenelegende Tokido im Finale des Capcom Cup 2017, nur um mit dem Preisgeld ein lokales Dojo auszubauen. Dass nun das Finale der Pro Tour in der Dominikanischen Republik ausgetragen wird, kann durchaus als Zeichen der Anerkennung seitens Capcom gewertet werden.

Oliver "Luffy" Hay gewinnt den Community-Spot

Der französische Profi-Spieler, und ehemaliger EVO-Champion, Oliver "Luffy" Hay konnte sich im Community Voting gegen Spieler wie Hajime "Tokido" Taniguchi, aus Japan, durchsetzen. Über mehrere Tage konnten Fans für ihre Favoriten, die sich noch nicht für Capcom Cup 2020 qualifiziert hatten, abstimmen, um ihnen so einen Platz im Turnier zu sichern.