Von Fatih Öztürk

Spieler werden bereits ab 7. Mai die Möglichkeit haben, das Kampfspiel im Playstation Store herunterzuladen. Wer zuvor schon an der ersten Beta teilgenommen hatte und die Installation noch besitzt, muss nur ein Update ergänzen. Die Beta beginnt hierzulande am 14. Mai um 3:00 morgens und läuft bis 16. Mai um 15:00.

Freigeschaltet sind der Versus-Mode, um offline gegen andere Spieler oder die KI anzutreten, Training und Tutorial, um das Gameplay zu erlernen und Online Matches. 15 spielbare Fighter warten diesmal auf die Spieler, zwei davon sind neu, Anji und I-No. In ihrem Blogbeitrag zeigen die Macher Unterschiede zwischen den beiden Betas auf. Allen voran ging es ArcSystemWorks darum, das Balancing in Guilty Gear: Strive weiter zu optimieren, hier sind einige der genannten Updates.

Wenn derselbe Move in einer Combo zu oft wiederholt wird, fallen Gegner schneller aus dem Juggle

Luftangriffe, Doppelsprünge und Dashes in der Luft erfordern Recovery bei der Landung

Sprünge und Air Dashes haben eine reduzierte Reichweite

Darüber hinaus wurden Menübildschirme optimiert und Quality of Life Anpassungen, wie die Möglichkeit für Online Rematches, hinzugefügt. ASW kündigten außerdem an, dass sie diese Beta für weitere Optimierungen nutzen möchten, besonders was die Verbindungsstabilität und den Netcode betrifft und das finale Game sich weiterhin vom aktuellen Status abheben kann.