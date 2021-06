Von Matthias Regge

Innerhalb der E3 fand am 15.06. eine Nintendo Direct statt, in welcher der Publisher über ihr kommendes Spiele-Line-Up gesprochen hatte. Den Auftakt der Video-Präsentation machte der Trailer für den nächsten DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate: Wieder handelt es sich um einen Gast-Charakter. Dieses mal Kazuya Mishima aus der Tekken-Reihe.

Wie üblich begann der entsprechende Trailer mit einer humorvoll inszenierten CGI-Sequenz, in der man den Tekken-Fighter dabei beobachten konnte, wie er unterschiedliche Nintendo-Charaktere in einen Vulkan wirft. Dies ist in den Tekken-Spielen ein Ritual, welches von der Mishima-Familie praktiziert wird.

Liebevolle Umsetzung

Super Smash Bros. Ultimate ist dafür bekannt, dass die Kämpfer des Spiels mit viel Liebe zum Detail umgesetzt werden. Und Kazuya scheint hier keine Ausnahme zu sein. Sein ausgedehntes Tekken-Move-Set wurde laut der kurzen Präsentation von Serien-Producer Masahiro Sakurai, akkurat verbaut. So konnte man einige ikonische Tekken-Angriffe, wie die Twin Pistons erspähen. In einem ausgedehnten Showcase am 28.06. bekommen Fans einen noch tieferen Einblick in das Gameplay von Kazuya.

Fanbase ist gespalten

Etwas, das mit jeder Ankündigung zu einem neuen Smash Bros-Charakter einhergeht, ist die gespaltene Meinung der Spieler. Auf Twitter konnte man sowohl Euphorie über die Implementierung einer der ikonischten Tekken-Fighter erleben, als auch Frust von Fans, die sich darüber beschweren, dass ihr Favorit nicht den DLC-Platz erhalten hat. Fighting Gamer betonen aber vor allem die unglaubliche Bedeutung dieser Ankündigung. Es gibt nun ein Spiel, in dem Ryu und Ken (aus Street Fighter), Terry (aus King of Fighters) und Kazuya (aus Tekken) gegeneinander antreten können.

Nintendo-Fans, die sich schon länger negativ über den Umstand äußern, dass Nintendo viele ihrer Franchises, wie F-Zero und Arms, verwahrlosen lässt, nahmen vor allem die ersten Minuten des Kazuya-Trailers mit Humor.

Letztendlich ist es eine fast schon logische Entscheidung, dass ein weiterer Charakter aus dem Hause Bandai Namco seinen Weg in den Smash Bros-Roster findet. Immerhin wurde der Titel von diesem Studio Co-Entwickelt.