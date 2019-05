Fortnite: Die neuen Inhalte nach Update 9.01

Nach der heutigen Downtime gibt es mal wieder einige Änderungen bei Fortnite, die besonders für kompetitive Spieler interessant werden wird.

So wurde heute eine neue Waffe enthüllt, deren Existenz schon seit dem letzten Update in Form von Gerüchten im Raum gestanden hatte.

Der Ersatz für die Pumpshotgun ist da

Das taktische Sturmgewehr, das in Zukunft vor allem bei kämpfen auf engem Raum zum Einsatz kommen soll, wurde dem Spiel hinzugefügt.

Die Waffe liegt nun in den seltenen, epischen und legendären Variationen vor. Das Magazin mit 30 Schuss ist mit Vollautomatik ausgestattet und der Schaden über 22/23/24 kann noch mit einem Kopfschuss-Multiplikator von 1,75 getoppt werden.

Epic Games reagiert auf Fanwünsche

Auch andere Waffen, die zuletzt vor allem von der Community kritisiert wurden, sind in diesem Update angepasst worden.

Die Kondition des Kuglers wurde so zum Beispiel von 200 auf 150 verringert. Auch das Trommelgewehr, das für viele kompetitive Spieler als Ärgernis angesehen wurde seitdem es aus dem Tresor zurückgekehrt war, bekam nun eine Schadensreduzierung von 26/27 auf 22/23.

Die Kleinstmaschinenpistole wurde dahingegen komplett in den Tresor zurückgesteckt und ist deshalb fürs erste nichtmehr im Spiel auf zu finden.

Auch die in der neunten Season neu eingeführten Windkanäle haben eine Änderung bekommen. So werden Spieler, die in Windkanälen fliegen, von nun an von anderen Spielern errichtete Gebäude durch ihren Aufprall im Flug zerstören. Zusätzlich werden die Kanäle von jetzt an nach der 5. Sturmphase komplett deaktiviert.

Im kompetitiven Spiel wird dieses Update nun neue Strategien eröffnen und dank der neuen Waffe eine balanciertere Grundlage für Nahkämpfe bieten.