Diese Woche müsst ihr in Fortnite als Teil der Vorahnung-Quests einen abgestürzten schwarzen Hubschrauber untersuchen. Der Name erinnert an den Film Black Hawk Down und der Hubschrauber kreiste in der Vergangenheit schon einmal über Colossal Crops. Jetzt ist das Ding abgestürzt, jedoch nicht in der Nähe der Farm. Wir zeigen euch die aktuelle Hubschrauber-Location.

Hier findet ihr den abgestürzten Heli

Den Hubschrauber findet ihr relativ leicht, da er nicht wirklich gut versteckt ist. Sucht nordwestlich von Misty Meadows. Dort steht ein Turm im Wasser. Am gegenüberliegenden Ufer findet ihr den abgestürzten Helikopter. Er ist Teil der Hinweise, die auf der ganzen Karte verstreut sind und die Data Miner und Leaker schon größtenteils bestätigt haben: Fortnite Season 7 wird sich in irgendeiner Art und Weise um die Invasion von Aliens drehen, beziehungsweise das Alien-Thema aufgreifen. Für den Abschluss der Quest um den abgestürzten schwarzen Hubschrauber erhaltet ihr 24.000 XP.

Wenn ihr den Hubschrauber gefunden habt, müsst ihr mit ihm interagieren. Es erscheint ein Rätsel, bei dem die Funkfrequenz eingestellt werden muss, damit die Übertragung klar und deutlich wahrnehmbar ist. Dafür drückt ihr am einfach "+", bis die Nachricht sich nicht mehr verändert und dann einmal "-". Wenn ihr erfolgreich wart, erscheint folgende Meldung: "India Oscar Zerstörungscluster nähert sich. Opsec Stufe 3 ist in Kraft. Wiederhole: Opsec 3 ist bereit."